Infantino drukt kritiek op WK voor clubs de kop in en verwijst naar lofzang Kane

Volgens sceptici is er helemaal geen noodzaak voor een WK in de zomermaanden, met in totaal 32 clubs. Daarbij wordt onder meer gewezen naar overbelasting van spelers na een lang en slopend seizoen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino is het totaal eens met de forse kritiek op het eindtoernooi dat volop aan de gang is.

Infantino praat op een bijeenkomst in Manhattan, een wijk in New York, over de uitbreiding van het deelnemersveld. Dat er in de eerste week dingen verkeerd zijn gegaan is volgens de FIFA-baas logisch, aangezien het een nieuwe opzet betreft.

''Misschien hebben sommigen er een beetje kritiek op, maar het is iets nieuws. Het is iets bijzonders. Het is een echt WK met de beste teams en de beste spelers'', wordt Infantino geciteerd door onder meer The Athletic.

Neemt niet weg dat de FIFpro, de internationale vakbond van spelers, nog eens de overbelasting voor spelers voor het voetlicht wierp. Daarnaast waren tijdens diverse groepwedstrijden veel lege plekken waar te nemen in de verschillende stadions.

Infantino staat desondanks volledig achter een wk voor clubteams met 32 deelnemers. ''Het werd tijd dat iemand een WK voor clubteams bedacht. Al 100 jaar weten we wat het beste land ter wereld is, maar tot op de dag van vandaag weten we niet echt wat het beste team ter wereld is.''

''Daarom dachten we dat het misschien geen slecht idee zou zijn om een WK te creëren waarop teams de strijd met elkaar kunnen aangaan'', aldus de preses van de FIFA, die het WK voortvarend van start zag gaan. ''Volgens mij genieten de spelers er enorm van.''

Infantino komt direct met een voorbeeld. ''Harry Kane zei in een interview dat het een fantastisch toernooi is. Het is allemaal geweldig. De spelers houden ervan en de spelers die ontbreken, waren maar wat graag naar het WK gegaan.''