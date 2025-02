Indonesië trekt na Patrick Kluivert nog een grote Nederlandse naam aan

Jordi Cruijff (51) is de nieuwe technisch adviseur van de PSSI. Dat communiceert de Indonesische voetbalbond dinsdag via de officiële kanalen. Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf is Cruijff op voorspraak van bondscoach Patrick Kluivert aangetrokken.

Verweij komt vlak na de bekendmaking van de PSSI met meer details. Kluivert heeft Cruijff aangedragen als technisch adviseur en dat is dankzij de bemiddeling van Soufian Asafiati dus gelukt.

In zijn nieuwe rol gaat Cruijff voor de Indonesische voetbalbond op zoek naar een nieuwe technisch directeur. De zoon van de legendarische nummer veertien was voor het laatst actief als sportief directeur bij FC Barcelona, waar hij in juni 2023 vertrok.

Eerder was Cruijff werkzaam als trainer en (technisch) directeur bij Valletta, AEK Larnaca, Maccabi Tel Aviv, Ecuador, Barcelona, het Chinese Shenzhen FC en Chongqing. Met Indonesië heeft hij een nieuw avontuur te pakken.

Op een persconferentie in Jakarta heeft voorzitter Erick Thohir dinsdag gereageerd op de aanstelling van Cruijff. “Een paar dagen geleden is er een gesprek geweest tussen Cruijff en Patrick Kluivert. We danken God, dat we Jordi afgelopen nacht hebben kunnen vastleggen.”

Cruijff is niet de eerste Nederlander die bij de PSSI aan de slag gaat. De Amsterdammer gaat nauw samenwerken met Kluivert en zijn assistenten: Denny Landzaat en Alex Pastoor.