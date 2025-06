Indonesië plaatst zich voor vierde kwalificatieronde is stap dichter bij WK 2026

Indonesië heeft zich donderdag verzekerd van een plek in de vierde kwalificatieronde voor het WK. Zelf wonnen de ploeg van bondscoach Patrick Kluivert al eerder op de dag van China met 1-0, en dankzij de nederlaag van Bahrein tegen Saudi-Arabië (0-2) zijn de Indonesiërs nu zeker van de derde of vierde plek in Groep C van de derde kwalificatieronde.

Bahrein, dat als vijfde in de poule de negende speelronde begon, had een resultaat nodig om nog kans te maken op de volgende kwalificatieronde. Die kans heeft het land niet gegrepen. Dankzij doelpunten van Musab Al-Juwayr en Abdulrahman Al-Aboud wist Saudi-Arabië met 0-2 te winnen. Daardoor plaatste ook Saudi-Arabië zich voor de volgende voorronde. Mocht laatstgenoemd land in de laatste speelronde onverhoopt met 5-0 winnen van Australië, dan is het zelfs direct geplaatst. Die kans lijkt klein.

In Groep C was Japan al langer zeker van een rechtstreeks ticket naar het WK, terwijl donderdag ook Australië officieus een direct toegangsbewijs voor het WK 2026 veroverde. Indonesië en Saudi-Arabië belanden normaal gesproken in de vierde speelronde in een nieuwe poule, waarvan de winnaar zich ook direct plaatst voor het WK. De nummer twee van de volgende poulefase stroomt door naar de vijfde kwalificatieronde.