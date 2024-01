Indonesië bereikt voor de eerste keer in de geschiedenis knock-outfase Azië Cup

Indonesië heeft zich voor het eerst in de historie geplaatst voor de achtste finales van de Azië Cup. De ploeg van bondscoach Shin Tae-yong zat na de 3-1 nederlaag tegen Japan in de wachtkamer, maar behoort tot de vier beste nummers drie.

Indonesië begon zijn avontuur in Groep D met een 3-1 nederlaag tegen Irak, waarna er wel gewonnen werd van Vietnam (1-0). In de laatste speelronde bleek Feyenoorder Ayase Ueda een plaaggeest voor Indonesië, door twee treffers voor zijn rekening te nemen.

Indonesië moest zodoende wachten op het resultaat bij Kirgizië - Oman. Oman mocht niet winnen, maar dat land kwam via Muhsen Al-Ghassani al vroeg op voorsprong. Kirgizië gaf echter niet op en maakte tien minuten voor tijd gelijk via Joel Kojo. Daar bleef het ook bij, waardoor Indonesië door is naar de knock-outfase.

Indonesië, dat zeventien jaar geleden voor het laatst aanwezig was op de Azië Cup, mag het nu in de achtste finales opnemen tegen één van de titelkandidaten: Australië. Dat duel wordt zondag afgewerkt in het Jassim bin Hamad Stadion in Al Rayyan.

In de selectie van Indonesië zitten vijf spelers met Nederlandse roots: Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Rafael Struick (ADO Den Haag), Marc Klok (Persib Bandung), Shayne Pattynama (transfervrij na vertrek bij Viking FK) en Ivar Jenner (FC Utrecht).

Hubner, die zijn debuut in het eerste elftal van Wolverhampton nog moet maken, was als een van de centrale verdedigers een steunpilaar in de ploeg van Indonesië. Struick speelde een cruciale rol in de gewonnen wedstrijd tegen Vietnam, door de penalty te verdienen die Asnawi Mangkualam benutte.

Eind december werd bekend dat de Indonesische voetbalbond alles in het werk zette om Thom Haye (sc Heerenveen) en Jay Idzes (Venezia FC) zo snel mogelijk voor het land uit te laten komen. De Azië Cup kwam nog te vroeg voor het tweetal.

