Incident met Jean-Paul van Hecke tijdens Brighton - Newcastle betekent uitstekend nieuws voor Liverpool en Arne Slot

Brighton & Hove Albion heeft zich na een spectaculair duel met Newcastle United geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. In een wedstrijd met rode kaarten aan beide kanten (Anthony Gordon en Tariq Lamptey) wonnen the Seagulls in verlenging dankzij een treffer van Danny Welbeck: 1-2.

Newcastle was de betere ploeg in de eerste dertig minuten van de wedstrijd en had tot tweemaal toe op voorsprong kunnen komen via Alexander Isak. De Zweed kwam met zijn kansen dichtbij, maar een treffer leverde het niet op.

Na een overtreding van ex-Feyenoorder Yankuba Minteh ging de bal op de stip. Isak pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot onberispelijk raak in de bovenhoek: 1-0.

Isak bleef een plaag voor de defensie van Brighton, dat opgelucht ademhaalde toen een fraaie knal van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vlak voor rust sloeg Brighton plotseling toe. Minteh vertrok aan de rechterkant en schoot met het nodige geluk, via een verdediger, raak: 1-1. De Gambiaan vierde zijn treffer niet tegen de club waar hij een jaar onder contract stond.

Vlak voor tijd kantelde de wedstrijd toen Anthony Gordon een flinke duw gaf in het gezicht van Jan Paul van Hecke. Arbiter Anthony Taylor toonde de Engelsman een directe rode kaart. In blessuretijd werd ook Lamptey van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

Voor Gordon zijn de druiven bijzonder zuur. De smaakmaker van the Magpies is door zijn rode kaart geschorst voor de EFL Cup-finale, over twee weken tegen het Liverpool van Arne Slot.

In blessuretijd had Fabian Schär de pech dat hij nipt buitenspel toen hij knap binnenschoot uit een vrije trap. Er moest een verlenging aan te pas komen en daarin trok Brighton aan het langste eind. Welbeck ging diep en schoot met veel gevoel raak: 1-2.