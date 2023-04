‘In Oranje was hij goed, maar ik ben blij dat-ie nu niet meer zo goed is!’

Woensdag, 26 april 2023 om 13:59 • Laatste update: 14:18

Verslaggever Jelle Kusters peilde voorafgaand aan de cruciale topper in de Eredivisie tussen PSV en Ajax (3-0) de stemming in Eindhoven. Steven Bergwijn staat er na zijn overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax niet meer al te best op in de Noord-Brabantse stad. "Bij PSV was hij goed en bij Oranje ook, maar ik ben blij dat-ie nu niet meer zo goed is, haha!", zegt een van de PSV-fans.