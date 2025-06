'In mijn ideale carrièrepad ga ik de laatste twee of drie jaar bij Feyenoord spelen'

Quilindschy Hartman hoopt dat hij zijn carrière bij Feyenoord kan afsluiten. Dat vertelt de 23-jarige linksback in gesprek met Feyenoord One. Hartman rondde deze week zijn transfer naar Burnley af, maar hoopt dat hij zijn laatste wedstrijd voor de Rotterdammers niet al heeft gespeeld.

Met zijn transfer naar de Premier League komt een droom uit voor de linkspoot. "Iedereen weet van mij dat ik daar heel graag wil spelen. Net als ik Feyenoord al sinds kleine jongen volg, doe ik dat ook met de Premier League sinds ik een jaar of zeven of acht ben. Ik ken alle stadions, clubs en spelers. Voor mij is het de beste competitie, dus ik heb heel veel zin om te zien hoe het daar is.”

Hartman vertelt dat hij met meerdere Premier League-clubs heeft gesproken. “Maar Burnley wist echt alles van mij. Dat sprak mij heel erg aan. Ze wisten hoe ik als speler was, hoe ik als mens ben en hoe ik voor en na mijn blessure was.”

“Ze wisten hoe ik met mijn manier van spelen in hun systeem zou passen. Dat sprak me heel erg aan. Ik wilde daar kijken en vanaf het eerste moment vond ik het vergelijkbaar met Feyenoord”, aldus de jeugdexponent van de Rotterdammers.

Hartman hoopt dat hij ooit weer terugkeert in De Kuip. "Ik hoop wel echt dat ik mijn allerlaatste wedstrijd ooit bij Feyenoord nog niet heb gespeeld. In mijn hoofd was de wedstrijd tegen RKC niet de laatste keer in De Kuip. In mijn ideale carrièrepad ga ik de laatste twee, drie jaar bij Feyenoord spelen. Dan keer je terug naar je huis. Als dat zo mag zijn, zou ik dat zeker willen.”

Hartman maakte begin februari zijn rentree bij Feyenoord op bezoek bij Ajax nadat hij bijna een jaar aan de kant stond wegens een knieblessure. De back kwam daarna nog elf keer in actie, waarvan acht keer als basisspeler.

Hartman speelde zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord op 14 mei, thuis tegen RKC Waalwijk. Robin van Persie gunde hem in de slotfase een publiekswissel. Hartman liep volgend jaar zomer uit zijn contract in De Kuip en wilde die verbintenis niet verlengen, waardoor de Rotterdammers hem wel moesten verkopen.