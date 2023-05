Dinsdag, 9 Mei 2023

Volgende Europese topclub toont interesse in Gravenberch

Bayer Leverkusen werkt aan de komst van Granit Xhaka. De Duitsers zullen een transfersom op tafel moeten liggen om de middenvelder in te lijven, aangezien hij bij Arsenal nog beschikt over een contract tot medio 2024. (The Mirror)

Chelsea is geïnteresseerd in de komst van Sadio Mané. De bij Bayern München uit de gratie geraakte aanvaller staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer in de Premier League en moet de eerste zomeraanwinst van de Londenaren worden. (Football Insider)

Manchester City overweegt om een bod uit te brengen op Ryan Gravenberch. De middenvelder van Bayern München geldt als alternatief voor Jude Bellingham, die hard op weg is naar Real Madrid (The Mirror) De middenvelder van Bayern München geldt als alternatief voor Jude Bellingham, die hard op weg is naar Real Madrid

Christian Pulisic staat op de radar van Juventus en Napoli. De aanvaller is op een zijspoor beland bij Chelsea en kan zijn carrière in de Serie A mogelijk nieuw leven in blazen. (Daily Mail)

Internazionale heeft een prijskaartje van zestig miljoen euro om de nek van André Onana gehangen. De doelman staat in de belangstelling van Chelsea en kwam afgelopen zomer nog transfervrij over Ajax. (Tuttosport)