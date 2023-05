Tottenham heeft vrijetrappenspecialist in het vizier

De kans dat Neymar het shirt van Manchester United gaat dragen is weer iets kleiner geworden. Sheikh Jassim, een van de kandidaten om de Engelse grootmacht over te nemen, heeft de hoop op de Braziliaan opgegeven. (Christian Falk)

AS Roma heeft een prijskaartje van 40 tot 45 miljoen euro om de nek gehangen bij Tammy Abraham. De Romeinen sorteren daarmee voor op de zomerse interesse van Manchester United, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain. (Calciomercato)

FC Twente heeft een oog laten vallen op Thomas Beelen. De centrale verdediger, die ook kan rekenen op interesse uit het buitenland, had een belangrijk aandeel in de rechtstreekse promotie van PEC Zwolle. (De Telegraaf)

De naderende komst van Mauricio Pochettino brengt ook de naam van Wilfried Zaha in verband met Chelsea. De Argentijn deed als manager van Tottenham Hotspur al eens een poging om de spits in te lijven. (Daily Mail)