Sergio Ramos kan carrière voortzetten in de Süper Lig

Manchester United heeft Anthony Martial aangeboden bij Real Madrid. De Koninklijke is nog altijd op zoek naar een opvolger van Karim Benzema en kan zijn jongere landgenoot huren van the Red Devils . (Mundo Deportivo)

De 37-jarige transfervrije verdediger gaat tot medio 2024 tekenen in Istanbul, met de optie voor nog een seizoen.

Tottenham Hotspur gaat een bod van 58 miljoen euro uitbrengen op Brennan Johnson. De 22-jarige rechtsbuiten ligt bij zijn club Nottingham Forest nog tot medio 2026 vast. (The Daily Mail)