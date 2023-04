Vrijdag, 28 April 2023

Real opent gesprekken met eventuele opvolger Ancelotti

West Ham United heeft een prijskaartje van 113 miljoen euro om de nek van Declan Rice gehangen. De middenvelder beschikt nog over een contract tot medio 2024 en kan rekenen op concrete interesse van Arsenal. (Football Insider)

Bayern München staat komende zomer open om ten minste één vleugelaanvaller te verkopen. Zo zijn de Duitsers bereid om Serge Gnabry van de hand te doen, indien geïnteresseerde clubs ‘een passend bod’ op hem uitbrengen. (BILD)

Real Madrid heeft contact gelegd met Zinédine Zidane over een nieuw dienstverband in het Estadio Santiago Bernabéu. De Madrilenen sluiten niet uit dat Carlo Ancelotti na dit seizoen vertrekt om als bondscoach van Brazilië aan de slag te gaan. (Foot Mercato)

Brighton & Hove Albion is dicht bij het aantrekken van João Pedro. Er wordt verwacht dat er met de transfer een clubrecord gemoeid is waardoor Adam Webster, die in 2019 voor 22 miljoen euro overkwam van Bristol City, niet langer de duurste aankoop ooit zal zijn. (Fabrizio Romano)

Álvaro Morata is een mogelijk transferdoelwit voor AC Milan. De Italianen willen in de zomer graag een aanvaller halen, gezien de onzekerheid over de sportieve toekomst van de blessuregevoelige Zlatan Ibrahimovic. (Gazzetta dello Sport)