prijzendroogte noopt Ronaldo tot drastisch besluit

De Portugese sterspeler is met de Saudische club niet meer in de race voor een prijs, wat moet leiden tot een vroegtijdige breuk.

De samenwerking tussen Samuel Armenteros en Heracles Almelo is mogelijk nog niet ten einde. De spits zag zijn aflopende contract worden opgezegd, maar is met de club in gesprek over een langer verblijf. (ESPN)

Manchester United heeft afgelopen weekend scouts naar Rome gestuurd om Tammy Abraham te bekijken. De spits van AS Roma is een van de alternatieven als Harry Kane niet haalbaar blijkt. (Daily Mirror)