Lewandowski aast op hereniging en beveelt Barcelona aan

De positie van Oliver Kahn komt iedere dag meer onder druk te staan bij Bayern München. De oud-doelman wordt verantwoordelijk gehouden voor het mislopen van de titel en moet worden opgevolgd door Jan-Christian Dreesen, die sinds 2013 lid is van het clubbestuur. (Sport1)

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Sergej Milinkovic-Savic volgend seizoen in het shirt van Lazio speelt. De middenvelder, die nog een contract heeft tot volgend jaar zomer, wordt gevolgd door AC Milan. (La Gazzetta dello Sport)

De middenvelder zou in onmin leven met de clubleiding van Bayern München door het plotselinge vertrek van Julian Nagelsmann.