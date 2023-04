Kluivert hoog op het lijstje bij Eredivisie-club

De Brabanders zien in de 21-jarige zoon van voormalig topspits Patrick Kluivert die ideale defensieve versterking.

Timo Baumgartl kan zijn carrière vervolgen in de Serie A. Udinese, Monza en Sassuolo willen een poging wagen om de contractspeler van PSV te strikken. (Calciomercato)

Manchester United heeft geïnformeerd naar de diensten van Rasmus Højlund. De spits van Atalanta beschikt in Bergamo over een langdurig contract tot medio 2027. (BT Sport)