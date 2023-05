Heerenveen ziet opvolger Van Ewijk binnen de landsgrenzen

Liverpool heeft een oog laten vallen op Manu Koné. The Reds zouden al contact hebben opgenomen met de middenvelder van Borussia Mönchengladbach, die zo'n veertig miljoen euro moet kosten. (Sport Bild)

(The Athletic)

Arsenal is niet van plan om Emile Smith Rowe komende zomer van de hand te doen. De middenvelder heeft nog een contract tot 2026 en wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de plannen van Mikel Arteta. (The Athletic)