Hakim Ziyech wordt aangeboden bij drie clubs

Internazionale overweegt om Marko Arnautovic terug te halen. De aanvaller van Bologna, die in het seizoen 2009/10 al door FC Twente werd verhuurd aan Inter, staat echter ook in de belangstelling van AS Roma en moet zo'n vijftien tot twintig miljoen euro kosten. (GOAL)