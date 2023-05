Feyenoord nadert akkoord over drie transfers

Chelsea hoopt Hakim Ziyech al voor 30 juni van de hand te doen. Daardoor kan de verkoop van de dertigjarige Drontenaar mee worden genomen in het huidige boekjaar. (Evening Standard)

Timo Zaal (sc Heerenveen), Antef Tsoungui (Brighton & Hove Albion) en Givairo Read (FC Volendam) ondertekenen hoogstwaarschijnlijk snel een contract in Rotterdam-Zuid.

Real Madrid overweegt Roberto Firmino een aanbieding te doen. De Koninklijke is op zoek naar een stand-in achter Karim Benzema. (Fichajes)