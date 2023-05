Feyenoord kijkt in Nederland en komt uit bij Heerenveen

Het is slechts een kwestie van tijd voordat Luka Modric zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract bij Real Madrid. De middenvelder wordt, net als Toni Kroos en Karim Benzema, een jaar langer binnenboord gehouden. (Fabrizio Romano)

Chelsea heeft navraag gedaan bij Atlético Madrid om João Félix definitief over te nemen. Om de kosten enigszins te drukken staan Pierre-Emerick Aubameyang en Marc Cucurella op de nominatie om de omgekeerde weg te bewandelen. (Evening Standard)

De negentienjarige verdediger van sc Heerenveen, die tot dusver drie keer uitkwam in de hoofdmacht, beschikt over een aflopend contract.