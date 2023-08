Europese grootmachten azen op Barça-talent Gavi

Arsenal wil het contract van Martin Ødegaard verlengen. The Gunners voeren momenteel vergevorderde gesprekken over een contractverlenging met de Noor. (Fabrizio Romano)

FC Utrecht heeft zich versterkt met Ryan Flamingo. De centrumverdediger komt op huurbasis over van Sassuolo, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Vitesse. (Officiële kanalen FC Utrecht)

De talentvolle Spanjaard lijkt zijn plek op het middenveld te moeten afstaan aan Ilkay Gündogan, dus is een transfer niet ondenkbaar.