In de wandelgangen: Dumfries kan borst natmaken bij Internazionale

Paris Saint-Germain bekijkt de mogelijkheid om Casemiro over te nemen van Manchester United. De 31-jarige middenvelder werd eerder al gelinkt aan een overgang naar Al-Hilal. (The Sun)

De koploper van de Serie A is niet volledig tevreden over Juan Cuadrado en wil een betere concurrent voor Denzel Dumfries.

Villarreal hoopt in de komende transferwindow toe te slaan bij Arsenal. De Spanjaarden zien in de 32-jarige Cedric Soares een welkome versterking voor de achterste linie. (ESPN)