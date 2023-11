Drie Premier League-clubs scouten speler Oranje uitvoerig

(Wait & See)

Leeds United wil vijftien miljoen euro ontvangen voor Pascal Struijk. Club Brugge, dat afgelopen zomer ook al op het vinkentouw zat, overweegt de mandekker deze winter naar België te halen. (Wait & See)

Jonathan David is een van de toptargets van AC Milan komende zomer. De Canadese spits van LOSC Lille ligt tot medio 2025 vast in Frankrijk en staat ook op het lijstje van drie clubs uit de Premier League. (Fabrizio Romano)