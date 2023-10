Devyne Rensch verschijnt op radar van Engelse topclubs

Real Madrid wil Kepa Arrizabalaga komende winter definitief overnemen van Chelsea. De Madrilenen zijn bereid om slechts 17,5 miljoen euro te betalen voor de gehuurde sluitpost, die in 2018 nog voor 80 miljoen werd ingelijfd door the Blues. (The Sun)

Jadon Sancho gelooft dat een verzoening met manager Erik ten Hag niet onmogelijk is. De aanvaller is bij Manchester United uit de gratie geraakt nadat hij op de training te weinig arbeid zou hebben geleverd en op social media uithaalde naar de Nederlandse oefenmeester. (Sky Sports). (Sky Sports.)