In de wandelgangen: Chelsea, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur en Bayern München jagen op ‘man van 60 miljoen’

Mathias Ross vervolgt zijn carrière bij Sparta Praag. De Tsjechische club huurt de 23-jarige verdediger, die afgelopen seizoen voor NEC uitkwam, van Galatasaray en heeft een optie tot koop bedongen. (Tipsbladet)

Alexander Sørloth heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met AS Roma. Het is nu aan Villarreal en de Italiaanse club om tot overeenstemming te komen over de transfersom van de voormalig FC Groningen-spits. (RomaPress)

Désiré Doué geniet belangstelling van Chelsea, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur en Bayern München. Laatstgenoemde club zag al een bod van 35 miljoen euro worden afgewezen door zijn club Stade Rennes, dat circa 60 miljoen euro wil ontvangen voor de negentienjarige vleugelspeler. (L’Équipe)

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De kans lijkt steeds groter dat Theo Hernández ‘gewoon’ bij AC Milan blijft deze zomer. De Franse verdediger werd eerder gelinkt aan Bayern München, maar de Duitse club lijkt alleen door te pakken als Alphonso Davies uiteindelijk vertrekt. (La Gazzetta dello Sport)

FC Kopenhagen en Schalke 04 hebben een akkoord bereikt over Emil Højlund. Nu is het aan het jongere broertje van Manchester United-spits Rasmus Højlund om zelf tot een akkoord te komen met de Duitse club. (Fabrizio Romano)

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties