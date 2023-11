Barcelona volgt niet Gimenez, maar andere Feyenoorder

Julen Lopetegui heeft een gigantische aanbieding van Ittihad Club afgewezen. De Spaanse trainer, die zonder club zit na zijn ontslag bij Wolverhampton Wanderers, zou inzetten op een terugkeer in de Premier League. (Diverse buitenlandse media)

Jadon Sancho en Richarlison staan in de belangstelling van clubs uit Saudi-Arabi√ę. Dinsdag kwam al naar buiten dat Juventus heeft ge√Įnformeerd bij Manchester United voor Sancho. (The Telegraph)

De middenvelder van Feyenoord, die in 2022 voor zes ton overkwam van Excelsior, ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip en genoot eerder belangstelling van clubs uit de Serie A.