Arnhemmer speelt zich in de kijker bij Bayern en Dortmund

Erik ten Hag gaat komende winter niet meewerken aan een vertrek van Antony. De clubleiding van Manchester United is bereid de voormalig Ajacied te laten gaan, maar dat ziet de Nederlandse manager niet zitten. (Football Insider)

Paris Saint-Germain en Chelsea strijden om de diensten van Corinthians-middenvelder Gabriel Moscardo. De achttienjarige controleur ligt in Brazilië nog vast tot medio 2026. (Fabrizio Romano)

Ook Borussia Dortmund is geïnteresseerd in de vleugelverdediger van Fenerbahçe, die zo’n 30 miljoen euro moet kosten.

Bayern München gaat in januari mogelijk ook een poging wagen om Florian Wirtz te strikken. De twintigjarige middenvelder is dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij Bayer Leverkusen. (Sky Deutschland)

Arsenal gaat deze winter een nieuw bod uitbrengen op Aston Villa-middenvelder Douglas Luiz. De Londenaren willen daarvoor eerst afscheid nemen van Thomas Partey, die in de belangstelling staat van Juventus en clubs uit Saudi-Arabië. (ESPN)