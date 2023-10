Ajax informeert in Argentinië naar zoon van oud-topspeler

Feyenoord hanteert een vraagprijs van vijftig miljoen euro voor Santiago Gimenez. De 22-jarige smaakmaker staat in de nadrukkelijke belangstelling van Internazionale, dat door hem 'betoverd' is. (La Repubblica)

PSV heeft op zijn beurt weer een ander talent op de korrel. De Eindhovenaren houden Viktor Djukanovic van Hammarby IF, dat naar verluidt zes tot zeven miljoen euro voor de negentienjarige linksbuiten wil ontvangen, namelijk nadrukkelijk in de gaten. (Expressen)