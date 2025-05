Immens populaire rapper uit de Verenigde Staten prijkt op shirt van FC Barcelona tijdens El Clásico tegen Real Madrid

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor FC Barcelona, dat gaat samenwerken met Travis Scott.

Tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid op 11 mei zal ‘Cactus Jack’ op de voorkant van het thuisshirt van Barça staan. Cactus Jack is het merk van de rapper. De samenwerking heeft alles te maken met het contract met Spotify, de sponsor.

De streamingdienst ruilt het eigen logo tijdens El Clásico’s in voor logo’s van populaire artiesten. Zo prijkten Coldplay, KAROL G, The Rolling Stones, ROSALÍA en Drake ook al op de voorkant van het legendarische tricot.

Het is voor het eerst dat een artiest die op de voorkant van het shirt staat ook in Barcelona komt optreden. Scott zal op 10 mei, de avond voor de wedstrijd tegen de Koninklijke, namelijk een show geven in de stad. Het gaat om een privéconcert. De ‘meest loyale’ fans van de rapper worden via Spotify uitgenodigd, klinkt het.