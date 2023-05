Ilkay Gündogan verandert na aanbod van Barcelona plots van transferstandpunt

Zondag, 21 mei 2023 om 14:23 • Guy Habets

Ilkay Gündogan blijft naar alle waarschijnlijkheid toch bij Manchester City. Dat meldt the Sunday Times. De middenvelder heeft een aflopend contract in het Etihad Stadium en had een voorstel van Barcelona in beraad, maar zal dat af gaan wijzen. City is immers over de brug gekomen met een nieuwe en verbeterde aanbieding.

De 32-jarige Duitser wil graag een verbintenis tekenen die hem voor langer dan een jaar aan zijn nieuwe club verbindt. City ging daar lange tijd niet in mee en dat was koren op de molen van Barça, dat gebruik dacht te kunnen maken van de situatie. De kersvers kampioen van Spanje sprak met Gündogan en kwam met een aanbieding voor twee seizoenen plus nog een optie voor een derde jaar, waar de spelmaker serieus over na heeft gedacht. Toch heeft Gündogan nu besloten om daar niet op in te gaan.

Dat heeft alles te maken met het nieuwe voorstel van City, schrijft de Sunday Times. De blauwe club uit Manchester, die gisteren zonder te spelen kampioen van Engeland werd, wil graag door met Gündogan en met name trainer Pep Guardiola heeft te kennen gegeven dat hij liefst geen afscheid wil nemen van zijn Duitse regisseur. The Citizens hebben nu dan ook een voorstel voor meerdere seizoenen gedaan en denken daar succesvol mee te zijn.

Gündogan zou namelijk naar een langer verblijf in het Etihad Stadium neigen. Zaterdagavond, nadat Arsenal met 1-0 verloor van Nottingham Forest en de titel dus een feit was voor City, liet de middenvelder nog optekenen dat hij onderdeel uitmaakt van een 'zeer speciale' selectie. "Om deze club te helpen richting een derde achtereenvolgende landstitel is iets heel bijzonders. De Premier League is de zwaarste competitie en dan weet je meteen hoe moeilijk het is om te bereiken wat wij hebben bereikt."