Clublegende mag vertrekken van Manchester City: transfer naar Galatasaray stap dichterbij

Het lijkt er steeds meer op dat Ilkay Gündogan Manchester City deze zomer gaat verruilen voor Galatasaray. Afgelopen weekend wist Florian Plettenberg van Sky Deutschland al dat de Turkse club zijn interesse in Gündogan had bevestigd bij Manchester City, en The Guardian meldt vrijdag dat the Citizens openstaan voor een vertrek van de 34-jarige middenvelder naar Galatasaray.

Afgelopen winter zou Galatasaray ook al navraag hebben gedaan bij Manchester City over de beschikbaarheid van Gündogan. Toen wilde de club van manager Pep Guardiola hem nog niet laten gaan.

Inmiddels is de situatie heel anders in het Etihad Stadium. Manchester City heeft zich versterkt met Nico González en Tijjani Reijnders, terwijl Rodri en Mateo Kovacic weer (bijna) hersteld zijn van respectievelijk hun kruisband- en achillesblessure.

Dat lijkt ervoor te zorgen dat Gündogan, die nog een contract tot medio 2026 heeft in Manchester, steeds minder aan spelen toe zal komen. Mede daardoor staat de club dus open voor een vertrek, mogelijk zelfs transfervrij.

Momenteel is Gündogan met Manchester City actief op het WK voor clubs, waardoor het aannemelijk is dat er voorlopig nog geen grote vorderingen zullen zijn in een eventuele overgang naar Galatasaray. Naar verluidt wil de middenvelder zelf, wiens ouders werden geboren in Turkije, graag voor Galatasaray spelen.

Gündogan maakte in 2016 de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City en groeide daar uit tot cruciale speler en uiteindelijk clublegende. Mede dankzij zijn inbreng won Manchester City vijf keer de Premier League.

Na het vertrek van Fernandinho in 2022 werd Gündogan die zomer door zijn teamgenoten benoemd tot aanvoerder van Manchester City. Onder zijn leiding pakte de club dat seizoen een historische treble, inclusief Manchester City's eerste en enige Champions League tot op heden.

Gündogan vertrok in 2023 transfervrij naar FC Barcelona, dat hij na een seizoen alweer verliet om terug te keren bij the Citizens. Afgelopen seizoen deed hij over alle competities in vijftig wedstrijden mee.