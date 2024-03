Il Mattino: Boscagli, Hancko en Gimenez vervolgen carrière mogelijk in Italië

Het huidige seizoen is nog niet voorbij, maar Napoli begint langzaam de focus al te verleggen naar volgend seizoen. Scouts van de regerend landskampioen van Italië zijn met name geïnteresseerd in spelers uit de Eredivisie. De Napolitanen zouden interesse hebben in Olivier Boscagli, Dávid Hancko en Santiago Gimenez, zo meldt het Italiaanse Il Mattino.

Voor Feyenoord-verdediger Hancko bestaat al langere tijd sluimerende interesse. In de zomer wisten enkele media ook al te melden over de vermeende belangstelling van de Italianen in de Slowaak. Nu zitten de scouts van i Partenopei ook daadwerkelijk op de tribune voor de achterhoedespeler.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vermoedelijk moet Napoli in de zomer de strijd aangaan met meerdere kapers op de kust. Afgelopen winter meldde de Italiaanse journalist Nicolò Schira dat Hancko de interesse van Paris Saint-Germain en Liverpool had verworven.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2022 een ruime acht miljoen euro aan Sparta Praag. In Tsjechië stond Hancko ondanks zijn jonge leeftijd al bekend als een steunpilaar en in Nederland heeft de centrumverdediger zich stormachtig doorontwikkeld. De 35-voudig international van Slowakije heeft inmiddels 84 wedstrijden in Rotterdamse dienst gespeeld. Het gerenommeerde Transfermarkt schat de waarde van Hancko op 35 miljoen euro. Onlangs verlengde hij nog zijn contract tot medio 2028.

Voor PSV’er Boscagli is Napoli nog iets concreter. Volgens het medium zou er zelfs al een bod van achttien miljoen euro op tafel liggen. Het is onduidelijk of PSV daarmee akkoord zou gaan. Als alternatief heeft Napoli ook nog Udinese-voorstopper Nehuén Pérez op de korrel.

De 26-jarige geboren Monegask maakte in juli 2019 de overstap van OGC Nice naar Noord-Brabant, voor een schamel bedrag van twee miljoen euro. Onder hoofdtrainer Peter Bosz is hij dit seizoen een vaste waarde in het team dat nog altijd op een ongeslagen kampioenschap afstevent. Hij speelde dit seizoen 25 van de 26 Eredivisie-wedstrijden en scoorde tweemaal.

Van Napoli-spits Victor Osimhen wordt verwacht dat hij aan zijn laatste maanden in het blauw bezig is. De huidige nummer zeven van de Serie A heeft drie mogelijke vervangers voor de goalgetter geïdentificeerd. Topkandidaat is Jonathan David van Lille OSC. Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis probeert de Canadees te verleiden naar Stadio Diego Armando Maradona te komen. Mocht dat niet lukken, dan staan Gimenez en Joshua Zirkzee op het schaduwlijstje.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties