‘Ik zou goedkoper dan Henderson zijn geweest, Ajax mag me altijd bellen’

Voormalig Ajacied Vurnon Anita denkt dat Jordan Henderson een vaste waarde kan zijn voor de Amsterdammers. Ajax maakte donderdagavond de komst van de 81-voudig international van Engeland wereldkundig. Henderson is door Ajax gehaald om de selectie van trainer John van ‘t Schip van de nodige kwaliteit en ervaring te voorzien.

Voor Anita is Henderson geen onbekende. Als speler van Newcastle United kwam de international van Curaçao hem tussen 2012 en 2017 geregeld tegen tijdens duels met Liverpool. “Het is een jongen van Premier League- en Champions League-niveau”, geeft Anita aan tegenover ESPN..

“Ik kan me herinneren dat hij heel veel praat op het veld. Hij kan bij Ajax op 'zes' spelen en vanuit daar het spel verbinden en coachen." Henderson liet in zijn eerste interview als Ajacied weten dat hij vooral voor de nummer 6-positie gehaald is om het spel zo goed mogelijk van verdediging naar aanval te koppelen.

Anita staat momenteel onder contract bij Al-Orobah, dat op het tweede niveau van Saudi-Arabië uitkomt. Hij heeft Henderson daar dan ook zien voetballen in de Saudi Pro League in het shirt van Al-Ettifaq.

“Het ging niet echt lekker met dat team, maar toch denk ik dat Henderson een vaste waarde kan zijn bij Ajax”, aldus Anita, die aangeeft dat er in Saudi-Arabië heel sceptisch is gereageerd op de transfer van Henderson.

“Ook mijn teamgenoten reageerden heel verbaasd op de transfer. 'Gaat hij echt naar Ajax?', zeggen ze dan.” Henderson tekende uiteindelijk een contract voor 2,5 jaar bij de Nederlandse recordkampioen.

Anita zelf kwam tussen 2008 en 2012 liefst 152 keer uit voor de Amsterdammers. Mocht Ajax bij de 34-jarige controleur aankloppen voor een terugkeer, dan staat hij daar niet onwelwillend tegenover. “Volgens mijn teamgenoten had Ajax ook voor een veel goedkopere optie kunnen kiezen. Eentje met een Ajax-DNA", knipoogt Anita, doelend op zichzelf. "Als Ajax belt, staat mijn telefoon altijd aan.”

