‘Ik zit er lekker in en weet dat ze me bij Feyenoord in de gaten houden’

Maandag, 1 mei 2023 om 15:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:11

Denzel Hall wil nog altijd slagen bij Feyenoord. De 21-jarige Rotterdammer komt dit seizoen op huurbasis uit voor ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie, maar hoopt volgend seizoen een kans te krijgen in De Kuip. Hall is van origine een rechtsback, maar wordt de laatste periode als centrale verdediger gebruikt door Dick Advocaat. “Het bevalt goed, ik heb er in de jeugd al gespeeld”, aldus Hall in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De verdediger komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte vorig seizoen op bezoek bij NEC (1-4) zijn debuut in de hoofdmacht. Arne Slot liet Hall daarna in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-1) nog 45 minuten invallen voordat hij in de zomer werd verhuurd aan ADO. Daar staat de teller inmiddels op 33 duels, waarvan de laatste zeven als centrale verdediger. “Het bevalt goed, ik heb er in de jeugd al gespeeld”, zegt Hall over zijn ‘nieuwe’ positie. “Je weet dat er niemand meer achter je staat als je iets fout doet. Ik voel me goed en comfortabel op die plek. Ja, misschien op dit moment meer dan als rechtsachter.”

Hall is, ondanks zijn goede seizoen bij de Hagenezen, toch wat kritisch op zichzelf. “In de eerste maanden had ik veel meer kunnen laten zien. De laatste periode heb ik het gevoel dat ik er lekker in zit. Onder Advocaat spelen we wat compacter, wat het voor mij als verdediger prettiger maakt.” De jeugdexponent van Feyenoord is daarnaast zeer te spreken over de samenwerking met Slot vorig seizoen. Hall noemt hem ‘een van de beste trainers die hij ooit heeft gehad’. “Alles klopt bij Slot. Als hij iets opmerkt en iets omzet, blijkt het altijd te werken.”

De verdediger keert in de zomer normaal gesproken terug bij de Rotterdammers. “Ik weet dat ze me bij Feyenoord in de gaten houden. Ik ben volwassener geworden en heb er een jaar ‘mannenvoetbal’ op zitten. Het zou mooi zijn als ik volgend seizoen een kans zou krijgen, al weet ik dat ik nog beter moet. Eerst hoop ik met ADO de play-offs te bereiken”, aldus Hall, die logischerwijs hoopt op een kampioenschap van Feyenoord. “Ik gun het de club en die gasten, omdat ik weet wat ze ervoor doen. Of ik dat zelf ooit hoop te bereiken? Ja, mijn droom is nog altijd om te slagen in Feyenoord 1.”