‘Ik zeg net tegen Boadu: ‘Ik had je gewoon neer moeten trappen’’

Etienne Vaessen zag zijn ploeg zaterdag volledig overrompeld raken door het debuut van Myron Boadu voor FC Twente. De keeper van RKC Waalwijk kreeg binnen 68 seconden na diens entree een doelpunt van Boadu om de oren. Vaessen had de spits van Twente naar eigen zeggen opmerkelijk genoeg 'gewoon neer moeten trappen'.

Vaessen had na afloop op het veld een onderonsje met Boadu. "'Hoezo laat je die tweede bal er niet in gaan', zei Boadu net tegen mij. Ik zei daarop: 'Ik had je bij die goal gewoon neer moeten trappen.' Het was fifty/fifty en hij komt als gelukkigste uit de situatie. Het was hij of ik. Hij struikelt nog bijna over de bal heen."

RKC kwam sterk voor de dag en hield Twente lange tijd op een 1-0 stand. Na de entree van Boadu stond het echter binnen enkele minuten 3-0. "In vijf minuten geven we de wedstrijd weg. Boadu komt erin en we zijn een beetje van slag, lijkt het wel", aldus Vaessen. "Ik weet het ook niet. Alles kwam ook voor zijn voeten."

Wát een debuut voor Myron Boadu! ?? ?? 78' Boadu komt erin ?? 79' Boadu scoort#twerkc — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

Vaessen ziet ook positieve aspecten aan de wedstrijd voor RKC. "Ik ben supertrots op hoe we gespeeld hebben. Het was een van onze beste wedstrijden van het seizoen, vooral voetballend."

"Ook de strijdlust deed me goed, want dat mist bij ons weleens, maar vandaag niet", vindt Vaessen. "Qua intensiteit kunnen we hierop voortborduren. Volgende week moeten we er ook gewoon weer op klappen."

RKC staat zestiende, een plek die aan het eind van het seizoen deelname aan de play-offs om degradatie betekent. "Uiteindelijk draait het gewoon om de punten", weet Vaessen. "We missen gewoon te veel kansen. Iedereen zegt: 'RKC kan leuk voetballen', maar uiteindelijk draait het gewoon om de punten."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties