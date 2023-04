‘Ik zat te blowen om in contact te komen met de harde kern van Ajax’

Zaterdag, 29 april 2023 om 15:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:55

Michael van Praag kijkt zondagavond met bovengemiddelde interesse naar de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV. Bij de Amsterdammers was hij veertien jaar voorzitter. Diezelfde functie bekleedde hij ook elf jaar bij de KNVB. Tegenwoordig is Van Praag voorzitter van de veiligheidscommissie van de UEFA en houdt hij zich onder meer bezig met de toenemende mate van voetbalvandalisme in Nederland.

Van Praag haalt in gesprek met De Telegraaf aan dat bij 75 procent van de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs zich een incident voordoet. "Op mijn initiatief wordt nu in kaart gebracht welke clubs dit betreft. Wat ik heel erg vind, is dat bij een UEFA-presentatie op elke pagina de naam van Feyenoord opduikt als een van de koplopers qua problemen, met Ajax daar vlak achter. Het verandert ook niet. En dat betreur ik. Ik schaam me er niet voor dat ik Nederlander ben, maar als ik dat soort lijstjes zie, schaam ik me wél."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rol van de clubs is heel teleurstellend, meent Van Praag. "Ze wijzen altijd naar een ander. Veel clubs hebben hun supporterskernen niet in kaart en onderhouden er onvoldoende contact mee", stelt de sportbestuurder. "Justitie doet vaak niet wat ze moet. En de KNVB heeft de verantwoordelijkheid van het staken van wedstrijden te lang naar de clubs en de lokale driehoeken doorgeschoven. Na het incident met Davy Klaassen pakt de bond wél zijn verantwoordelijkheid en het staken van wedstrijden door scheidsrechters heeft onmiddellijk effect.”

In zijn tijd als voorzitter van Ajax hechtte Van Praag veel waarde aan de relatie met fans. "Zestig procent van mijn tijd besteedde ik aan de contacten met supporters", zo vertelt hij. "Ik zat om de vrijdag te blowen in een coffeeshop om maar in contact te komen met de harde kern. En ik ging op kraamvisite met een Ajax-rompertje. Dat deed ik niet omdat ik dat zo leuk vond, maar omdat ik het gezicht van de club was. Supporters willen met de hoogste baas van de club praten."

Van Praag is niet van mening dat hij de supporters daarmee te veel macht gaf. "Ik kon ze bereiken. ’Hé Piet, g*dv*rd*mm*, wat hebben jullie nu weer geflikt? Ze hadden ook allemaal mijn 06-nummer", openbaart de bestuurder. "Doordat ik zoveel met fans heb gesproken, weet ik dat het voor dát soort supporters van belang is dat ze weten: als ik dit doe, is dat de consequentie. Daar zijn ze heel gevoelig voor: dúidelijkheid."