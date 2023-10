‘Ik wil in de toekomst zeker hoofdtrainer van Ajax worden, waarom niet?’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 19:29 • Bart DHanis • Laatste update: 19:37

Patrick Kluivert wil in de toekomst wel hoofdtrainer worden van Ajax, zo heeft hij gezegd in gesprek met Çigdem Günal, journalist van Tivibu Spor.

“Ik denk er nu nog niet over na, maar ik wil ooit wel hoofdtrainer van Ajax worden”, zegt Kluivert, tegenwoordig trainer van Adana Demirspor. “Het zou een mooie terugkeer zijn. Ik zou terug zijn waar het voor mij allemaal begon, dus waarom niet?”

De voormalig spits kijkt de huidige situatie bij Ajax met lede ogen aan. “Ze zitten in een pijnlijke fase en het doet me verdriet om mijn club op deze manier te zien. Dat het niet goed gaat, is een understatement.”

Toch gelooft de 79-voudig international van Oranje dat het goedkomt met de Amsterdamse grootmacht. “Ze hebben veel spelers gehaald en het aanpassingsproces heeft te lang geduurd, het doet pijn om te zien dat ze zeventiende staan, maar ik weet zeker dat het goedkomt.”

Kluivert begon zijn trainerscarrière bij Jong FC Twente. Vervolgens werkte hij als hoofdtrainer bij Curaçao en werd hij technisch directeur bij Paris Saint-Germain. Ook bij FC Barcelona vervulde hij een rol als hoofd jeugdopleiding. Tussen 2012 en 2014 was Kluivert assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.

“Van Gaal heeft een speciaal plekje in mijn hart", zegt Kluivert in het interview. “Hij is van een ander niveau, Ik kan hem bijna mijn godfather noemen.” Kluivert maakte namens Ajax op achttienjarige leeftijd de winnende treffer in de finale van de Champions League. Van Gaal was toen zijn trainer.

Kluivert omschrijft zichzelf in het interview als een aanvallend ingestelde trainer. “Ik kom van Ajax en Barcelona. Dat is het systeem daar. Wij hebben de bal en domineren de tegenstander.” Adana Demirspor staat momenteel derde in de Süper Lig, achter Fenerbahçe en Galatasaray.