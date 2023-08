‘Ik weet hoe Mislintat bij Ajax met Tadic is omgegaan: het is schandalig!’

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 16:46 • Jeroen van Poppel

Sven Mislintat heeft er weinig aan gedaan om Dusan Tadic deze zomer voor Ajax te behouden, zo meldt Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De aanvoerder, die eiste dat zijn contract zou worden ontbonden en vervolgens bij Fenerbahçe tekende, werd door de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax geen moment betrokken in de plannen voor het nieuwe seizoen. "Schandalig", zegt Driessen.

Het vijfde en uiteindelijk laatste seizoen van Tadic bij Ajax verliep uiterst teleurstellend. De aanvoerder sloot de voetbaljaargang met een slecht gevoel af. Dat werd verergerd door de beslissing van Mislintat om te breken met interim-coach John Heitinga. "Daardoor was Tadic al ontevreden, maar het is schandalig dat Tadic deze zomer geen enkel telefoontje heeft gehad van Ajax", zegt Driessen. "Hij heeft helemaal niets uit Amsterdam gehoord voordat hij zich weer moest melden."

"Dat is dan je aanvoerder die overal en altijd betrokken is, en zelf ook een hele betrokken speler is bij de club." Tadic stond bij Ajax bekend als de bewaker van de topsportcultuur. "Hij heeft niet voor niets een contract getekend om ook na zijn spelerscarrière bij Ajax door te gaan in een trainersrol. Dan laat je als nieuwe technisch directeur helemaal niets van je horen! Dat is gewoon een brevet van onvermogen. Die man shopt wel met al die miljoenen van Ajax... Ik vrees met grote vrees wat dat betreft."

Ajax verloor met Tadic de leider van het elftal, maar haalde geen nieuwe aanvoerder binnen. Mike Verweij stipt in de podcast aan dat Mislintat er erg lang over doet om het elftal te versterken. "Ik zag dat Ajax deze transferwindow al voor 102 miljoen euro heeft verkocht", aldus Verweij. "Het verhaal dat het geld op is, kan gewoon niet. Ik snap niet waarom je zo lang moet wachten met het aantrekken van spelers. Ik vind dat je ook een lange neus trekt naar Heracles Almelo, Excelsior en Fortuna Sittard. Je straalt uit van: met dit ploegje winnen we die eerste drie potjes in de Eredivisie ook wel. En ik denk zelf ook dat dat wel zo is hoor."