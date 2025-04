'Ik vond aanvoerder zijn van Ajax heel moeilijk, vooral het geven van de interviews'

Steven Bergwijn heeft in een openhartig interview met Convo de podcast teruggeblikt op zijn periode bij Ajax. Het kanaal deelt een teaser op TikTok, waarin de linksvoor spreekt over het aanvoerderschap bij de Amsterdamse club.

Bergwijn werd door Maurice Steijn aanvoerder gemaakt na het vertrek van Dusan Tadic naar Fenerbahçe. “Hij kwam op het trainingskamp naar me toe en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor.”

“Maar diep in mezelf had ik al zoiets van: ik zie mezelf niet als aanvoerder”, vervolgt Bergwijn. “Ik wilde gewoon mezelf kunnen zijn, maar je gaat ook niet nee zeggen tegen de band”, verklaart Bergwijn waarom hij het aanbod accepteerde.

“Niemand anders wilde aanvoerder zijn of kon je die band geven. Ik had nog een band met die jongere gasten en ik was die jongen uit Amsterdam”, vervolgt Bergwijn. “En toen kwam alles wel op mij man.”

“Voor mij was het moeilijkste wel die interviews geven. Ik hou daar niet van. Ik zeg gewoon wat ik denk. Recht is recht en krom is krom. Nu moest ik ineens politiek correct zijn. Dat vond ik moeilijk, want ik wil me gewoon kunnen uiten”, gaat de linksbuiten van Al-Ittihad verder.

“Als je die band draagt, wordt er altijd naar je gekeken. De media schreven de hele tijd over Bergwijn. Bergwijn dit en Bergwijn dat. Toen had ik wel besloten dat ik moest vertrekken bij Ajax”, besluit de 27-jarige speler.