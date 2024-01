‘Ik voelde me in Engeland veel meer gewaardeerd dan bij Bayern München’

Thomas Tuchel voelde zich in Engeland meer gewaardeerd dan bij zijn huidige werkgever Bayern München, zo heeft hij onthuld in een interview met ESPN. In Duitsland is volgens de coach moeilijk om aan de kritiek te ontsnappen.

De uitspraak van Tuchel is opmerkelijk te noemen, daar Engeland toch bekend staat om de vele tabloids (roddelkranten). “Ik voelde me bij Chelsea meer gewaardeerd, ja.”

“Het is simpel: in Duitsland zijn we heel erg kritisch op elkaar”, verklaart de oefenmeester van Bayern zich nader. “We zijn vooral kritisch op spelers en trainers.”

“Als je eenmaal een punt van kritiek bent, kom je daar moeilijk vanaf”, gaat de voormalig coach van onder meer Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain verder.

“Als de mensen een beeld over je hebben, dan blijft dat jaren hangen”, besluit hij. Tuchel wist vorig seizoen op de laatste speeldag de Bundesliga-titel veilig te stellen, maar moet dit seizoen in de achtervolging.

Bayern staat na zestien gespeelde duels vier punten achter op koploper Bayer Leverkusen. Wel heeft der Rekordmeister nog een wedstrijd in de hand.

In de Champions League gaat het Bayern en Tuchel beter af. De coach, die in 2021 het toernooi nog won met Chelsea, eindigde bovenaan de groep. Nu wacht een tweeluik met Lazio.

