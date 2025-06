'Ik vind het logisch dat Thom van Bergen er in is gekomen bij Jong Oranje'

Noah Ohio kende een tegenvallende start van het EK in Slowakije. Bondscoach Michael Reiziger greep na de eerste twee groepsduels van Jong Oranje in en plaatste de aanvaller van FC Utrecht op de bank. Thom van Bergen kreeg een kans als diepste spits.

Ohio miste met name tegen Jong Denemarken (2-1 nederlaag) legio kansen en was na afloop dan ook het mikpunt van kritiek. De aanvaller krijgt desondanks onverminderd steun van Ron Jans, zijn trainer bij FC Utrecht.

Jans heeft regelmatig contact met Ohio. ''In het begin met appjes, maar na die wedstrijd dat hij heel ongelukkig omging met de kansen, maar dapper voor de camera stond en verwijten naar zichzelf maakte, dacht ik: nu is het tijd om hem te steunen. De bal ging er niet in. Dat heeft elke spits wel eens gehad. Bij hem gingen ze allemaal er niet in'', zo klinkt het bij ESPN.

De trainer van de subtopper vindt dat Ohio zich ondanks de mindere vorm heel professioneel opstelt. ''Ik gaf hem een compliment dat hij voor de camera komt. Andere spelers willen niet of draaien er omheen. Hij is heel erg to the point.''

''Je ziet hoe hij als wissel omgaat met het team, hoe hij juicht en aan de kant staat. Het is een geweldige jongen'', aldus Jans, die het aan de andere kant niet gek vindt dat Reiziger in de laatste twee duels voor Van Bergen koos.

''Ik vind het logisch dat Van Bergen er in is gekomen. Hij heeft gescoord, heeft goed gewerkt voor de ploeg en was belangrijk met een doorkopbal. Dat zijn de wetten van de voetballerij'', weet Jans uit ervaring.

Jans heeft bij FC Utrecht ook niet altijd plaats voor Ohio, maar schrijft de aanvaller zeker niet af. ''We willen graag met elkaar door. Voor hem geldt hetzelfde als voor een aantal spelers, namelijk dat ze niet in dezelfde situatie moeten komen als vorig jaar. Als je beter wil worden, heb je minuten nodig.''