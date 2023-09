‘Ik vind de transfer van Wijnaldum naar Saudi-Arabië zeer verstandig van hem’

Dinsdag, 5 september 2023 om 22:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:40

Kenneth Perez vindt de transfer van Georginio Wijnaldum naar het Al-Ettifaq van Steven Gerrard ‘zeer verstandig’. Dat zegt de analist in het programma Voetbalpraat van ESPN. Perez wijst naar de financiële kwestie en vindt het afbreukrisico om terug te gaan naar Nederland ‘vrij groot’. “We weten allemaal hoe het bij Mark van Bommel ging.”

Wijnaldum trainde deze zomer lange tijd mee met het tweede elftal van Paris Saint-Germain om zijn conditie op peil te houden en omdat hij niet langer welkom was bij de A-selectie. De 89-voudig international van het Nederlands elftal koos vervolgens eieren voor zijn geld en tekende een driejarig contract bij Al-Ettifaq in Saudi-Arabië, waar Gerrard de scepter zwaait en ex-ploeggenoot Jordan Henderson onder contract staat.

“Ik vind dat zeer verstandig van hem”, zegt Perez over de transfer van Wijnaldum. “Ik denk dat hij moeite heeft om na zijn zware blessure terug te komen op niveau. Dat is niet zo onlogisch ook. Als je mee wil bij AS Roma of een andere club op dat niveau, dan duurt dat gewoon even. Nu is de escape gekomen om naar Saudi–Arabië te gaan voor heel veel geld. Daardoor kan je jezelf financieel veilig spelen. Zou jij dan zeggen van: ‘Ik kom lekker terug naar Nederland?’”, vraagt Perez aan tafelgenoot Martijn Krabbendam. “Nee, ik zou ook naar Saudi-Arabië gaan, denk ik”, reageert de clubwatcher van Feyenoord.

Maarten Wijffels haalt Sergio Ramos aan. De Spaanse mandekker keerde maandagavond terug bij Sevilla, waar hij één miljoen euro op jaarbasis gaat verdienen. In Saudi-Arabië kon hij tekenen voor een jaarsalaris van twintig miljoen euro. “Er zijn dus toch nog uitzonderingen die het niet doen”, aldus Wijffels. Perez vindt het afbreukrisico om terug te gaan naar Nederland echter ‘vrij groot’. “Dat kan je ook wel meenemen in je beweegredenen. We weten allemaal hoe het bij Mark van Bommel ging.”