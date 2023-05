‘Ik vind dat 90 minuten genoeg moet zijn om geselecteerd te worden voor Oranje’

Andries Noppert denkt dat hij kans maakt om maandag nog geselecteerd te worden voor het Nederlands elftal. De 29-jarige doelman van sc Heerenveen maakt zondag tegen Go Ahead Eagles na lang blessureleed zijn rentree onder de lat bij de Friezen. Een dag later wordt door bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie voor de Nations League Final Four bekendgemaakt.

In gesprek met ESPN blikt Noppert allereerst terug op zijn blessure de afgelopen maanden. "Het is eigenlijk na het WK begonnen”, aldus de goalie. “In de aanloop naar de wedstrijd tegen Groningen (op 22 januari, red.) heb ik een tik gehad op de training. Ik heb die wedstrijd nog gespeeld maar daarna ging het steeds slechter.” Na verschillende onderzoeken bleek vervolgens dat Noppert een liesbreuk had. “Die breuk zat achter littekenweefsel, waardoor het lastig te zien was. Het was wel een opluchting dat ze eindelijk wisten wat het was, want ik werd er wel gek van.”

???? Andries Noppert hoopt op een rentree in het Nederlands elftal. "Ik vind dat 90 minuten genoeg moet zijn om geselecteerd te worden" — ESPN NL (@ESPNnl) May 27, 2023

In april werd Noppert vervolgens geopereerd, waarna zijn herstel voorspoedig verliep. "Ik kon vrij snel weer meetrainen en het herstel is goed verlopen. Als ik naar het stadion rijd met het idee dat ik daar straks weer mag spelen, begint het weer te kriebelen." Afgelopen week maakte Heerenveen-trainer Kees van Wonderen namelijk al bekend dat Noppert tegen Go Ahead weer in de basis staat.

Maandag wordt vervolgens de definitieve selectie voor de Final Four van de Nations League bekendgemaakt. Noppert zat niet in de voorselectie, maar blijft hoop houden. Op de vraag of hij denkt dat negentig minuten genoeg is om zich in de selectie te spelen, antwoordt hij: “Het is niet vanzelfsprekend dat ik zodra ik fit ben meteen weer in het Nederlands elftal zit. Maar ik vind dat 90 minuten genoeg moet zijn om geselecteerd te worden. Maar er zijn andere mensen die ervoor geleerd hebben, zij maken de keuze."