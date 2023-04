‘Ik stond met Erik ten Hag anderhalf uur in de zee over voetbal te lullen’

Vrijdag, 28 april 2023 om 09:33 • Jordi Tomasowa

Fred Rutten is lovend over Erik ten Hag. Voor de huidig assistent-trainer van PSV komt het niet als een verrassing dat de 53-jarige manager momenteel succesvol is bij Manchester United. Rutten, boezemvriend en in het verleden leermeester van Ten Hag, zag als snel een goede trainer in zijn protegé.

Rutten maakte Ten Hag mee als assistent bij FC Twente en PSV, waar hij hem de kneepjes van het trainersvak leerde. Rutten had altijd al een hoge pet van Ten Hag op. “Erik is in de basis een winnaar. Ik heb in hem altijd een manager gezien”, zegt hij tegenover Viaplay. “Hij heeft een mening en die mening kan hij vaak goed onderbouwen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rutten en Ten Hag zijn allebei voetbalgek, hetgeen de families van beide trainers ook merkten. "Als wij eenmaal begonnen over voetbal, stopte dat nooit. Dat is uiteindelijk geëindigd in dat we met de families samen op vakantie gingen. Dan stonden we in zee anderhalf uur te lullen. Onze vrouwen zeiden dat ze er ook nog waren”, geeft Rutten aan.

Rutten bekent ook ‘een paar gesprekjes’ te hebben gehad met Ten Hag, voordat hij een driejarig contract bij Manchester United tekende. Hierin bespraken de twee onder andere hoe om te gaan met grote sterren. “Erik heeft een plan en in de uitvoering van dat plan: als het niet gaat zoals het moet, grijpt hij in. Dus direct de confrontatie aan met spelers”, waarmee Rutten refereerde aan het uiteindelijke vertrek van Cristiano Ronaldo. “Ik was niet verbaasd dat Erik daar als winnaar uit zou komen.”