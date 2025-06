'Ik kwam bij Arne Slot thuis en hoorde een uur lang hoe slecht ik was. Ik vergeet het nooit meer'

Arnaut Danjuma heeft in de zomer van 2022 een gesprek gevoerd bij Arne Slot thuis. Dat vertelt de 28-jarige aanvaller bij Kick ’t Met van Ziggo Sport. De huidige trainer van Liverpool heeft toen 'een uur lang verteld hoe slecht Danjuma was', onthult laatstgenoemde lachend.

“Ik ben in het verleden vaak door Nederlandse clubs benaderd om terug te komen”, begint de zesvoudig Oranje-international. “Ik heb nog een heel goed gesprek met Slot gehad. In die tijd had ik de luxe om bij hem thuis te komen en een uur lang aan te horen hoe slecht ik was”, lacht de rechtspoot.

“Ik vergeet het nooit meer. Ik vond het eigenlijk heel sterk en het overtuigde me dat hij als trainer heel goed is. Hij opende z’n laptop en liet zijn plannen en project zien. Iedereen wist toen al dat hij een goede trainer was. Hij liet me zien wat ik goed deed, maar daarna ook meteen wat ik slecht deed en kon verbeteren.”

“Dat sprak me direct aan”, vervolgt Danjuma. “Zijn manier van doen, handelen en praten waren voor mij allemaal dingen waarvan ik dacht: dit is wel iemand waaronder ik goed zou kunnen spelen. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan.”

“Bij mij is het heel contextueel. Ik zou niet zo snel terugkomen naar Nederland. Ik speel in LaLiga, wat een mooie competitie is en ben nog ambitieus. Ik sluit niks uit, maar omdat ik van nature heel ambitieus ben, moet het wel een club zijn die Champions League-voetbal speelt”, aldus Danjuma.

De in Nigeria geboren aanvaller speelde dit seizoen op huurbasis bij Girona. Danjuma was in 37 wedstrijden goed voor vijf goals en twee assists. De rechtspoot keert deze zomer weer terug bij Villarreal, waar hij nog tot medio 2026 vastligt.