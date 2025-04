'Ik ken Erik ten Hag niet en heb hem nog nooit ontmoet. Geloof me, alsjeblieft!'

Claudio Ranieri heeft Erik ten Hag (55) nog nooit ontmoet, zo vertelt hij in gesprek met Il Messaggero. In Italië ging het gerucht rond dat de twee met elkaar zouden hebben gegeten om het over de trainerspositie van AS Roma te hebben. Niets van waar, zegt de 73-jarige Ranieri.

De Italiaan vertrekt na dit seizoen als trainer van Roma. Hij blijft wel behouden voor de club, want de ervaren Ranieri gaat verder als senior adviseur. Daardoor buigt hij zich samen met anderen momenteel over wie hem in de zomer moet opvolgen.

Ten Hag werd in Italië regelmatig genoemd als mogelijk nieuwe trainer. De Nederlander zou volgens geruchten tijdens een diner gesproken hebben met Ranieri. Dat is onzin, laat laatstgenoemde optekenen.

“Ik ken hem niet en heb hem nog nooit ontmoet. Ik las dat ik uiteten met hem zou zijn geweest. Ik heb hem nog nooit gezien. Geloof me, alsjeblieft”, aldus Ranieri.

Ten Hag was vorige week zondag nog aanwezig bij AS Roma – Juventus. Zijn aanwezigheid voedde de geruchten over een mogelijke overstap naar Italië in de plaatselijke media.

Later werd bekend dat Ten Hag was uitgenodigd door Devyne Rensch, met wie hij samenwerkte bij Ajax. De Haaksberger werd in oktober de laan uitgestuurd bij Manchester United en is sindsdien clubloos.