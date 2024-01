‘Ik kan op het niveau van Ronaldo komen, alleen ben ik niet egoïstisch’

Rafael Leão denkt dat hij net zo goed is als Kylian Mbappé, Erling Haaland en Cristiano Ronaldo, zo heeft hij gezegd in een interview met de Italiaanse tak van Sky Sports. De Portugese aanvaller zegt dat hij niet tot de besten van de wereld wordt gerekend, omdat hij ‘niet egoïstisch is’.

Leão stelt in het gesprek dat Ronaldo zijn grote idool is. De linksvoor van AC Milan zegt dat er in het hedendaagse voetbal vooral naar het aantal doelpunten wordt gekeken. “Ik kan het niveau van Ronaldo bereiken, maar ik ben niet egoistisch.”

Leão gaat verder: “Ik ben een speler die kan scoren en assists kan geven. Als iemand anders er beter voorstaat, dan geef ik hem de bal.” De 24-jarige aanvaller kwam tot dusver 183 keer in actie voor de Milanezen. Hij liet in die duels 47 doelpunten noteren en was 41 keer aangever bij een treffer.

In het interview gaat Leão ook in op zijn band met Zlatan Ibrahimovic, met wie hij in 2021 beslag wist te leggen op de Italiaanse landstitel. "Als ik een goede wedstrijd had, zei hij niets tegen me. Als ik slecht speelde, liet hij me dat weten en gaf hij me positieve druk.”

“Hij heeft me heel veel geholpen", gaat de Portugees verder. “We zijn allemaal blij dat hij terug is. Hij is een belangrijk persoon voor mij, eigenlijk voor iedereen bij de club.“ Zlatan heeft zijn voetbalschoenen weliswaar aan de wilgen gehangen, hij blijft aan de club verbonden als adviseur.

Milan werd op een zinderende slotdag uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van trainer Stefano Pioli werd derde in de groep met Newcastle United, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. I Rossoneri komen na de winterstop uit in de tussenronde van de Europa League.

“Dat toernooi willen wij heel graag winnen”, onthult Leão. “Ibrahimovic heeft hem gewonnen (met Manchester United, red.). Hij zal zijn ervaring doorgeven aan ons, zodat wij het toernooi kunnen winnen.”

