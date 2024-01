‘Ik hoopte dat Slot nu al aan zou kloppen, maar misschien was dat nog te vroeg’

Pascal Bosschaart wil dolgraag aan de slag bij Feyenoord, zo vertelt de assistent-trainer van FC Dordrecht in gesprek met het Algemeen Dagblad. De oud-verdediger staat onder contract bij Feyenoord en wordt dit seizoen gestald in de Keuken Kampioen Divisie. Aankomende zomer gaat de oud-verdediger met Feyenoord in gesprek over de invulling van zijn toekomst.

Bosschaart tekende afgelopen zomer een tweejarig contract bij Feyenoord, dat hem direct bij Dordrecht stalde. De voormalig trainer van onder meer SC Cambuur is bij Dordrecht de assistent van Michele Santoni. De Schapenkoppen presteren met een vijfde plek uitstekend in de Keuken Kampioen Divisie.

"Dat we vijfde staan, is niet eens onverdiend", vindt Bosschaart. "Ik denk zelfs dat we meer punten hadden moeten hebben. Ik heb elke week met Mark Ruijl (hoofdscout van Feyenoord, red.) contact. Hij is daar een goed persoon voor en helpt waar nodig."

"Bij Feyenoord maken ze echt de dienst niet uit qua opstellingen ofzo, maar ze denken wel mee. Mark probeert spelers te scouten voor Dordrecht, die voor Feyenoord (nog) niet interessant zijn, maar voor Dordrecht wel.” Dordrecht huurt dit seizoen Antef Tsoungui, Ilias Sebaoui, Korede Osundina en Shiloh 't Zand van Feyenoord.

Bosschaart gaat in de zomer van 2024 met Feyenoord om de tafel de invulling van zijn toekomst te bespreken. "Want ik heb in Rotterdam voor twee seizoenen getekend. Uiteindelijk is het mijn doel om die stap naar Feyenoord te zetten. Of het realistisch is, weet ik niet."

Middenin het seizoen besloot Marino Pusic in te gaan op de lokroep van Shakhtar Donetsk, waar de assistent-trainer van Arne Slot de eindverantwoordelijke kon worden. Bij Bosschaart gloorde er hoop dat hij doorgeschoven zou worden. "Toen Marino Pusic weg ging, hoopte ik stiekem al dat Arne Slot zou aankloppen, maar misschien was dat nog te vroeg.”

Tot het einde van het seizoen focust Bosschaart zich vol op een plek in de play-offs met Dordrecht. De Zuid-Hollanders overtreffen de verwachtingen met de vijfde plaats. "De juiste rolverdeling vinden was in het begin nog wat lastig, maar ik denk dat je op de ranglijst kan zien dat het z’n vruchten afgeworpen heeft. We vullen elkaar goed aan. De ene keer doet Michele de training, de andere keer ik. Ik denk dat we een goede wisselwerking hebben.”

