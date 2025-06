Ajax heeft wel contact gehad met NEC over Robin Roefs, maar nooit een bod uitgebracht. Dat vertelt technisch directeur Carlos Aalbers in gesprek met ESPN. Op dit moment hebben de Nijmegenaren en Amsterdammers geen contact meer.

"We weten natuurlijk dat er veel interesse is in Roefs”, begint de td. “Maar op dit moment is er niets concreet, dat moet ik er ook bij zeggen. Hij staat er niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland goed op.”

“Het zou zomaar kunnen dat er een aanbieding komt die we niet kunnen tegenhouden. Als je dan half juli nog op zoek moet naar een keeper, is dat lastig.”

NEC sorteerde daarom alvast voor op een eventueel vertrek van Roefs door Gonzalo Crettaz binnen te halen. “Hij heeft gekeept bij CD Castellón, bij Dick Schreuder, past goed in de speelwijze van Dick en is transfervrij. Dan moet je anticiperen en voorsorteren”, aldus Aalbers.

De technisch directeur bevestigt dat Ajax interesse had in Roefs. "Ik heb wel contact gehad met Ajax, maar het werd niet concreet. Dat noem ik pas zo als ik een aanbod schriftelijk, op papier, binnen heb.”

“Dat hebben we niet ontvangen. Ajax heeft inmiddels ook een keeper van Liverpool (Vitezslav Jaros, red.) gehaald. Het zou kunnen dat ze zich weer op Roefs gaan richten, maar op dit moment heb ik geen contact met Ajax."

Roefs brak dit seizoen door bij NEC. De talentvolle doelman komt uit de jeugd van de Nijmegenaren en moest de afgelopen seizoenen Jasper Cillessen voor zich dulden. Dit seizoen kwam hij 33 keer in actie en moest hij 45 keer vissen. Tien keer wist hij de nul te houden.