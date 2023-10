‘Ik heb Van der Vaart nog nooit op een zinnige opmerking over voetbal betrapt’

Süleyman Öztürk vindt dat Rafael van der Vaart weinig zinnigs te melden heeft over voetbal. De huisanalist van Voetbal International vindt het geen goed idee van Ajax om de oud-middenvelder een technische functie te geven. "Ze zijn dan op zoek naar Ajax-DNA... Daar schiet ik van in de lach", aldus Süley in VI Uncensored.

Omdat Van der Vaart door zijn privésituatie niet naar Ajax kan, halen de Amsterdammers John van 't Schip binnen voor het nieuw te vormen technisch hart. Öztürk gelooft niet dat Van der Vaart de man is om Ajax door de grootste crisis uit de clubgeschiedenis te loodsen.

"Ik heb Van der Vaart aan tafel bij Studio Voetbal nog nooit op een zinnige opmerking over voetbal kunnen betrappen. Dat klinkt een beetje hard, zo bedoel ik het niet. Ik vind het wel een leuke talkshowgast, een vriendelijke, fijne jongen, maar voetbalinhoudelijk is hij niet de man die Ajax erbovenop gaat helpen."

Presentator Matthijs Vegter vreest dat Süley met zijn harde uitlating een nieuw optreden in Studio Voetbal voor zichzelf onmogelijk heeft gemaakt. "Hoezo?", reageert de journalist. "Ik vind dat hij geweldige humor heeft, maar hij is wel iemand die Ryan Gravenberch beter vindt dan Jude Bellingham."

"Van der Vaart heeft ook als assistent-coach gewerkt in Denemarken (bij Esbjerg fB, red.), maar met die club ging het ook niet heel goed. Dat kan met allerlei redenen te maken hebben, maar ja."

Ajax zoekt in tijden van crisis naar echte clubmensen, maar Öztürk zou dat juist niet adviseren. "Wat je bij Ajax nodig hebt is niet Ajax-DNA, maar een steengoede trainer. En een steengoede td, zoals Feyenoord dat nu heeft met Arne Slot en Dennis te Kloese."

"Heeft Arne Slot Feyenoord-DNA? Nee. Maar het is wel een steengoede trainer. En Te Kloese een steengoede directeur. Dat is hoe je een club opbouwt. Twee goede mensen voor de rode draad."