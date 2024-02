â€˜Ik heb PSV gewaarschuwd dat hij soms zijn mond open doet tegen trainersâ€™

‘Ik heb PSV gewaarschuwd dat hij soms zijn mond open doet tegen trainers’

Riemer van der Velde bewaart warme herinneringen aan zijn samenwerking met Joey Veerman. De oud-voorzitter van sc Heerenveen zag de middenvelder tweeënhalf seizoen schitteren in het Abe Lenstra Stadion en hem daarna een mooie vervolgstap maken naar PSV. Van der Velde is van mening dat de topclubs hebben liggen slapen.

"Er zit wel risico in zijn spel, maar Joey legt in de Eredivisie zes van de tien ballen neer zoals niemand dat kan", begint Van der Velde zijn betoog. "Ik hoor en lees over zijn zogenaamde tekortkomingen, maar daar heeft hij hard aan gewerkt."

Volgens Van der Velde was de stap naar Heerenveen niet nodig geweest voor Veerman. "Ondanks alles is Joey voor de camera nog altijd een jongen die de vinger op de zere plek legt, maar dat doet hij steeds handiger. Zelf heb ik nooit zware aanvaringen met hem gehad en denk ik dat de topclubs hebben zitten slapen, toen-ie naar ons kwam."

Uiteindelijk was het PSV dat eind 2021 aanklopte bij Heerenveen voor de diensten van Veerman. Het was John de Jong die aanklopte bij Van der Velde. "John heeft in Heerenveen gespeeld en wist dat ik nog veel trainingen bezoek. Hij wilde ook dingen weten die niet per se met voetbal te maken hadden."

"Ik zei hem dat Joey een fantastische kerel is en dat ik wel voorzag dat hij soms zijn mond open zou doen tegen trainers. Dat valt niet altijd goed, maar zonder wrijving geen glans. Zelf heb ik weleens discussie met hem gehad over zijn schoten en of het nou toeval is of niet: sindsdien schiet-ie vrijwel alles tussen de palen."

Dat Veerman altijd een uitgesproken mening heeft, kan Van der Velde zeer waarderen. "In die interviewtjes zie je bijna allemaal eenheidsworsten, die niks durven te zeggen. Als er eentje is die ik wel onderscheidend vind én waar ik graag naar luister, dan is het Joey Veerman."

"Hij is recht voor zijn raap en een heerlijke gozer, die van zijn hart geen moordkuil maakt. Ik ben een absolute aanbidder van hem, echt."

