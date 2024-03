‘Ik heb Koeman gezegd dat ik heel teleurgesteld was dat hij mij passeerde'

Georginio Wijnaldum is blij dat hij zijn rentree in de selectie van het Nederlands elftal heeft kunnen maken. De negentigvoudig international speelde zijn laatste interlands vorige zomer tijdens de voor Oranje teleurstellend verlopen Nations League Finals.

Wijnaldum maakte afgelopen zomer voor bijna tien miljoen euro de veelbewogen overstap naar het Midden-Oosten. De transfer van de 33-jarige spelverdeler deed de wenkbrauwen fronsen, omdat de mensenrechten in dat land volgens een VN-rapport herhaaldelijk worden geschonden.

De middenvelder raakte ook uit beeld bij bondscoach Ronald Koeman, die hem drie interlandperiodes achter elkaar links liet liggen. “Ik begreep dat hij in september en oktober aan mij voorbijging”, citeert De Telegraaf uit de mond van Wijnaldum tijdens de mediadag van Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“In september had ik nauwelijks wedstrijden in de benen en in oktober was ik nog niet fit genoeg voor het niveau van Oranje. Maar in november was ik topfit en had ik een uitnodiging verwacht van de bondscoach.”

Wijnaldum zag andere internationals die in Saudi-Arabië spelen, zoals Marcelo Brozovic (Kroatië), Aleksandar Mitrovic (Servië) en Cristiano Ronaldo (Portugal) in die maanden wel geselecteerd werden voor EK-kwalificatieduels van hun land.

Koeman belde Wijnaldum in die periode om hem uitleg te geven. “Ik heb hem verteld dat ik heel teleurgesteld was dat hij me passeerde. Later is hij samen met Nigel de Jong (directeur topvoetbal van de KNVB, red.) komen kijken en heeft hij met eigen ogen kunnen zien hoe ik ervoor sta en wat het niveau van de competitie is.”

Al met al is Wijnaldum blij met zijn rentree in de selectie van Koeman. “Ik hoop me te kunnen presenteren bij Oranje zoals altijd en dat ik me uiteindelijk in de selectie voor het EK kan spelen.”

Koeman liet al weten dat hij Wijnaldum deze interlandperiode aan het werk wil zien. Vrijdag staat er een oefenduel met Schotland op het programma, dinsdag een oefeninterland tegen Duitsland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties